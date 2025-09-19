Укр
"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

Элина Чигис
19 сентября 2025, 09:20
Настя Каменских окончательно испортила свою репутацию.
Настя Каменских
Настя Каменских - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Как Фагот относиться к Насте Каменских
  • Какой ее поступок разозлил артиста

Украинский известный певец Фагот считает певицу Настю Каменских врагом Украины после ее поступка на концерте в США.

Как заявил артист в комментарии Алине Шаманской во время эфира шоу "Ранок у великому місті", он готов в лицо сказать Насте то, что думает о ней.

"Это надо лично в лицо говорить. Что бы я сказал? Если для нее язык любви это язык палачей, убийц и насильников, тогда хорошо. Значит, она проявляет себя как умышленный представитель врага. Она – враг Украины", – отметил Фагот.

Настя Каменских переехала жить в США
Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Также он подчеркнул, что при встрече с Каменских он даже не поздоровался бы с ней.

Скандал Насти Каменских в США

Несколько недель назад Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ. Певица отметила со сцены, что для нее нет разницы, на каком языке разговаривать.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали в Сети обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Смотрите видео интервью Фагота:

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

