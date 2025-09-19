"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

Настя Каменских окончательно испортила свою репутацию.

https://glavred.info/starnews/vrag-ukrainy-naste-kamenskih-svetit-novyy-status-posle-skandala-10699403.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Как Фагот относиться к Насте Каменских

Какой ее поступок разозлил артиста

Украинский известный певец Фагот считает певицу Настю Каменских врагом Украины после ее поступка на концерте в США.

Как заявил артист в комментарии Алине Шаманской во время эфира шоу "Ранок у великому місті", он готов в лицо сказать Насте то, что думает о ней.

видео дня

"Это надо лично в лицо говорить. Что бы я сказал? Если для нее язык любви это язык палачей, убийц и насильников, тогда хорошо. Значит, она проявляет себя как умышленный представитель врага. Она – враг Украины", – отметил Фагот.

Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Также он подчеркнул, что при встрече с Каменских он даже не поздоровался бы с ней.

Скандал Насти Каменских в США

Несколько недель назад Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ. Певица отметила со сцены, что для нее нет разницы, на каком языке разговаривать.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали в Сети обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Смотрите видео интервью Фагота:

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред