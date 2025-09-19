"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

Вы узнаете:
- Как Фагот относиться к Насте Каменских
- Какой ее поступок разозлил артиста
Украинский известный певец Фагот считает певицу Настю Каменских врагом Украины после ее поступка на концерте в США.
Как заявил артист в комментарии Алине Шаманской во время эфира шоу "Ранок у великому місті", он готов в лицо сказать Насте то, что думает о ней.
"Это надо лично в лицо говорить. Что бы я сказал? Если для нее язык любви это язык палачей, убийц и насильников, тогда хорошо. Значит, она проявляет себя как умышленный представитель врага. Она – враг Украины", – отметил Фагот.
Также он подчеркнул, что при встрече с Каменских он даже не поздоровался бы с ней.
Скандал Насти Каменских в США
Несколько недель назад Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ. Певица отметила со сцены, что для нее нет разницы, на каком языке разговаривать.
"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.
После этого украинцы массово начали в Сети обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.
Смотрите видео интервью Фагота:
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
