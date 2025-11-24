"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Наталья Могилевская назвала причину неудач в личной жизни.

Наталья Могилевская поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Наталья Могилевская вспомнила о своих избранниках

С какими трудностями она сталкивалась

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, почему от нее уходили мужчины.

В интервью "Радіо Люкс" артистка подчеркнула, что все возлюбленные заставляли ее делать выбор между отношениями и карьерой.

"Потому что я была страшной карьеристкой, возвращалась домой в 11.00, в лучшем случае. И почти все со мной расставались через карьеру. Первая любовь – он большего всего меня, наверное, любил. Это была такая красивая любовь", – поделилась Наталья.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Могилевская вспомнила, как первый возлюбленный встречал ее с гастролей.

"Ни одного поезда не было, чтобы он меня не встретил с цветами. Ни единого. Но он стоит – цветы красные, а лицо серое. Потому что он ревновал страшно, он дрался с мужчинами. Он не выдержал и в последний день сказал: "Я хочу уйти, потому что я тебе мешаю. Я понимаю, что ты создана для людей. Я сдерживаю твою карьеру". И мы так плакали", – поделилась певица.

Также она добавила, что даже их расставание было красивым.

"Сережа, я все помню. Он просто молодец", – сказала Наталья.

Личная жизнь Натальи Могилевской

Наталья Могилевская сейчас счастлива в отношениях с мужчиной по имени Валентин, которого она прячет от публики. Пара встретилась в начале полномасштабной войны в Украине, вместе они воспитывают приемных дочерей Мишель и Софию.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и режиссер Евгений Синельников поделился счастливой новостью – у него родилась дочь. Пока Евгений не показал лицо девочки, но он сообщил поклонникам, что его дочь зовут Мария.

А также блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии. На своей странице в Telegram блогер подчеркнул, что все подробности не будет раскрывать.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

