Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

https://glavred.info/starnews/yanina-sokolova-rasskazala-o-svoey-terapii-posle-rasstavaniya-s-harchishinym-10712990.html

Янина Соколова поделилась своим лайфхаком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Янина Соколова

Украинская телеведущая Янина Соколова показала, какая маленькая, но важная покупка даже в сложные времена дает ей чувство уюта и безопасности, а также помогает не отчаиваться.

Оказалось, что Соколова может сама себе покупать цветы.С огромным цветком бывшая девушка музыканта Валерия Харчишина заселфилась для Instagram.

"Купила сегодня живое произведение искусства у бабушки в деревне. Еженедельно я делаю это. Потому что I can buy myself flowers это моя привычка независимо от того есть ли дома подаренные кем-то цветы. Короче терапия такова. И когда дома есть свежие цветы, то ощущение уюта и безопасности. Что-то вроде чаепития, о котором британцы говорили во время войны так: пока мы пьем чай, есть надежда. Да у меня с цветами. Приехала домой и гуглила как называется цветок", - написала знаменитость.

Как ранее сообщал Главред, журналистка отметила, что в 2019 году прошла курс химио- и лучевой терапии, после чего у нее отсутствуют некоторые органы.

Ранее также фронтмен украинской поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился неожиданным откровением относительно своих личных отношений с журналисткой и ведущей Яниной Соколовой.

О персоне: Янина Соколова Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.с

