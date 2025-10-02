Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

Пета Мургатройд поделилась своими эмоциями из-за ситуации, которая случилось в самолете.

Пета Мургатройд рассказала о ЧП / Коллаж Главред, фото Instagram/ petamurgatroyd

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, которая является многодетной матерью рассказала о чрезвычайно ситуации, в которой она оказалась.

На своей странице в Instagram, она написала, что отменился ее рейс из-за чрезвычайной причины. "Не могу дождаться, чтобы потискать моих детей. Я во вчерашней одежде. Мой рейс был отменен из-за жуткого запаха в самолете. После 3,5 часов ожидания, пилот вышел и сказал, что пахнет гарью и он не может рисковать и лететь на этом самолете", - пишет она в посте.

Пета Мургатройд не успела домой / Фото Instagram/petamurgatroyd

Танцовщица также добавила, что она рада обознанности пилота, но была расстроена, что не выполнила обещание уложить спать своих малышей. "Надеюсь, что я скоро попаду домой. Лучше в безопасности, чем в печали", - написала она.

Отметим, ранее Главред писал о том, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

О персоне: Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

