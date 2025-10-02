Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

Алена Кюпели
2 октября 2025, 09:41
30
Пета Мургатройд поделилась своими эмоциями из-за ситуации, которая случилось в самолете.
Пета Мургатройд скоро станет многодетной мамой
Пета Мургатройд рассказала о ЧП / Коллаж Главред, фото Instagram/ petamurgatroyd

Кратко:

  • Что случилось с самолетом артистки
  • Как она прокомментировала ситуацию

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, которая является многодетной матерью рассказала о чрезвычайно ситуации, в которой она оказалась.

На своей странице в Instagram, она написала, что отменился ее рейс из-за чрезвычайной причины. "Не могу дождаться, чтобы потискать моих детей. Я во вчерашней одежде. Мой рейс был отменен из-за жуткого запаха в самолете. После 3,5 часов ожидания, пилот вышел и сказал, что пахнет гарью и он не может рисковать и лететь на этом самолете", - пишет она в посте.

видео дня
Пета Мургатройд не успела домой
Пета Мургатройд не успела домой / Фото Instagram/petamurgatroyd

Танцовщица также добавила, что она рада обознанности пилота, но была расстроена, что не выполнила обещание уложить спать своих малышей. "Надеюсь, что я скоро попаду домой. Лучше в безопасности, чем в печали", - написала она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, ранее Главред писал о том, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Макс Чмерковский

Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.

Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио.

Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Максим Чмерковский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

11:08Мир
Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:23Мир
Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщину

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщину

10:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Последние новости

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

11:12

Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

11:08

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

10:33

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналогиВидео

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
10:23

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

10:23

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:19

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщинуФото

10:11

"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

Реклама
10:05

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

09:18

"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 октября (обновляется)

09:02

Экономика теряет баланс: сколько мужчин выехало из Украины из-за войны

08:54

"Десятки дронов по мирным": Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, деталиФото

08:53

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится к 15 октября

08:51

Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

Реклама
08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News

07:05

Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

06:10

Ракеты "Томагавк" для Украины: получат ли ВСУмнение

06:00

"Не принял": у Киркорова новые серьезные проблемы с дочерью

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 59 секунд

05:10

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

04:33

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

04:09

Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицыВидео

03:50

7-балльный шторм обрушился на Украину: когда закончится магнитная буря

03:30

"Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме

02:46

"Мой рай": Тина Кароль сделала неожиданное романтическое признание

01:48

Юрий Никитин впервые признался, почему во второй раз разводится с Ольгой Горбачевой

01:42

Враг нанес удар БПЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия

01:30

Новый роман и финансы: что известно о разводе Николь Кидман и Кита Урбана

00:56

Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

00:54

ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

00:23

"Считайте, что карьера закончилась": Леся Никитюк рассказала о конкурентках

01 октября, среда
23:56

Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

Реклама
23:45

"Нет смыслов": Анна Ризатдинова оказалась под капельницами

23:02

Атака была целенаправленная, летело более 20 Шахедов: какая сейчас ситуация на ЧАЭС

22:40

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

22:26

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:14

Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

21:33

"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

21:16

"Эту победу нельзя просто ждать": ведущий Єдиних новин мобилизовался

20:59

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:53

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФВидео

20:50

Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять