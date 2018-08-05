"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото

Лобода и дети

Известную и скандальную украинскую поп-певицу Светлану Лободу фотографы-папарацци подловили на прогулке с детьми в Подмосковье.

Как сообщает портал «Super», исполнительница сейчас, в перерыве между концертами, проводит время в доме своей бабушки. Причем Лобода довольно часто выходит на прогулки со своей старшей дочерью – 7-летней Евой и с младшей – грудной Тильдой.

Также известно, что певица ставит жесткие условие организаторов своих концертов, требуя составлять гастрольный график таким образом, чтобы она каждые двое суток имела возможность возвращаться домой и проведывать дочерей.

Напомним, ранее Лобода призналась, что младшая дочь не узнала ее после возвращения с гастролей.