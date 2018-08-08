“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа

Настя Каменских опубликовала фото без макияжа и получила много комплиментов

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена без макияжа, его расхвалили интернет-пользователи.

Снимок был сделан в Киеве, за день он собрало более 73 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

“Знойная девчонка”, — отметил trojancs. “Хороша, чертовка)”, — считает _alexmark_. “Настя, ты крутая!!!”, — написала kseniiahoridko.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских попала в больницу с отравлением, ей поставили капельницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.