"Такие большие и красивые": Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте

Знаменитость поделилась фото после тренировки.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась фото после занятия балетом.
На своей странице Instagram певица опубликовала селфи, на котором она запечатлена без макияжа в белой майке, которая еле скрывает пышную грудь артистки.
"Мокрющие волосы, красное лицо, трясущиеся руки, ноги, измученное , но в глубине души очень счастливое лицо... Нет, я не попала пьяной под ночной град и ливень в моем родном Киеве. Виной тому занятия балетом, очень продуктивные", - подписала снимок Мейхер.
Подписчики "забросали" знаменитость комплиментами, отметив, что без макияжа и уставшей после тренировки она выглядит потрясающе.
"Очень сексуальна!", "Вы шикарны не смотря ни на что!", "Такие большие и красивые… глаза", - расхваливали подписчики.
Мокрющие волосы, красное лицо, трясущиеся руки, ноги?, измученное , но в глубине души ))), очень счастливое лицо)))... нет, я не попала пьяной под ночной град и ливень??? в моём родном Киеве . Виной тому занятия балетом, очень продуктивные))) @ballet_donets_school_ Ведь осенью гастрольный тур с @historia.deunamor #historiadeunamor по АМЕРИКЕ #америка #usa @maksimkashirin2016
Ранее Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник.