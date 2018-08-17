"Такие большие и красивые": Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась фото после занятия балетом.

На своей странице Instagram певица опубликовала селфи, на котором она запечатлена без макияжа в белой майке, которая еле скрывает пышную грудь артистки.

"Мокрющие волосы, красное лицо, трясущиеся руки, ноги, измученное , но в глубине души очень счастливое лицо... Нет, я не попала пьяной под ночной град и ливень в моем родном Киеве. Виной тому занятия балетом, очень продуктивные", - подписала снимок Мейхер.

Подписчики "забросали" знаменитость комплиментами, отметив, что без макияжа и уставшей после тренировки она выглядит потрясающе.

"Очень сексуальна!", "Вы шикарны не смотря ни на что!", "Такие большие и красивые… глаза", - расхваливали подписчики.

Ранее Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник.