"Твое тело прекрасно" : Вика из "НеАнгелов" в купальнике взволновала фанатов

Виктория Смеюха поделилась фото с отдыха / vikanablack/instagram

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками снимками с отдыха в Греции.

На фото, которыми певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует с племянницей на фоне воды в купальнике. На другом снимке она сделала селфи в тату-салоне.

"И на эту и на ту, я набью себе тату. А если серьезно, то у меня нет ни одной татушки и никогда не будет. Нет желания", - написала знаменитость.

Подписчики обратили внимание на стройные формы певицы, и расхвалили ее фигуру.

"Фигура - отпад", "Богиня! С божественной фигурой", "Твое тело и без тату прекрасно", - писали поклонники.

Ранее Вика из "НеАнгелов" похвасталась яркими снимками с отдыха.