"Талия с ума сойти!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась яркими снимками с отдыха

Виктория Смеюха покрасовалась в купальнике на отдыхе / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в Греции.

Яркие фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимках артистка позирует в купальниках, которые выгодно подчеркивают стройную фигуру певицы.

Фанаты Смеюхи отметили, что у нее идеальная талия, и отличные формы.

"Талия с ума сойти!", " Нереально красивая фигура", " Идеальная фигура!", - расхваливали подписчики.

Ранее Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов новым талантом.