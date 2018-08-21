"Талия с ума сойти!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась яркими снимками с отдыха

Знаменитость с мамой и племянницей отправилась в Грецию.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в Греции.
Яркие фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимках артистка позирует в купальниках, которые выгодно подчеркивают стройную фигуру певицы.
Фанаты Смеюхи отметили, что у нее идеальная талия, и отличные формы.
"Талия с ума сойти!", " Нереально красивая фигура", " Идеальная фигура!", - расхваливали подписчики.
Ранее Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов новым талантом.