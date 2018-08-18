"В этот рот влезет все": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов новым талантом

Виктория Смеюха показала скрытый талант / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась жарким видео с отдыха.

Яркий ролик певица выложила на своей странице в Instagram. На видео знаменитость аппетитно поглощает манго и арбус, полностью вмещая огромные куски себе в рот. Затем она бегает по пляжу, и плескается в воде.

"В такой летний, жаркий день так хочется искупаться... Тем, кто сейчас в городе посвящается", - написала Смеюха.

Подписички отметили талант знаменитости, назвав ее горячей штучкой.

"В этот рот влезет все", "Горячая штучка", "Твоей красотой можно любоваться бесконечно!", - писали юзеры.

Ранее Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов пышной грудью.