"Не усики, а пропуск в трусики": Зеленский поразил сеть новым имиджем

Владимир Зеленский показал забавное фото / фото: vk.com

Известный украинский телеведущий Владимир Зеленский показал снимок, на котором выглядит, как молодой Павел Зибров.

Снимок, который вызвал жаркие обсуждения в комментариях, он выложил в Instagram. На фото Зеленский запечатлен с непривычно длинными волосами и роскошными, пышными усами.

Подписчики сравнивали юмориста с известным наркобароном Пабло Эскобаром, знаменитым певцом Павлом Зибровым, кому-то он напомнил индийского актера.

"Володя Зибров Эскобарович", "Будто индийский актер", "Пабло, это ты?", "Не усики, а пропуск в трусики", "Вова Зибров", - сравнивали подписчики.

Ранее политолог оценил шансы Зеленского и Вакарчука на выборах.