Вино, два вида коньяка и 12 пар носков: необычный райдер Светланы Лободы

У Лободы достаточно обширный райдер / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников необычным и достаточно обширным райдером.

От организаторов выступлений знаменитость требует приобрести короткие спортивные носки (белые и черные, 6 пар), а также черные и бежевые капроновые носочки (6 пар) - для каких нужд, не уточняется, передает "Комсомольская правда".

Кроме того, кроме сока и чая Лобода просит и алкоголь: красное и белое сухое итальянское вино (не моложе 2007 года) и два вида коньяка.

Из еды артистка предпочитает мясную нарезку (язык, куриный рулет, телятина), деликатесы (пармская ветчина, прошутто), различные виды сыра, фрукты, большую тарелку ягод.

Также Лободе необходима специфическая температура воздуха в гостиничном номере и в гримерке - не менее 24 градусов тепла.

Останавливается артистка лишь в отелях не менее 5 звезд, ее номер должен выходить на тихую сторону улицы. Передвигается на гастролях Лобода исключительно на авто представительского класса не старше пяти лет.

Кроме того, знаменитость требует от организаторов запретить фото- и видеосъемку во время выступления – иначе она вправе прервать выступление без возврата гонорара.

Ранее Светлана Лобода растрогала фанатов архивным фото с округлым животом.