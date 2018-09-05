В Киеве выступят Стинг и Шэгги, названа дата

В Киеве в ноябре выступят Стинг и Шэгги / Instagram

В Киеве в ноябре выступят британский музыкант, певец, автор песен Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) и американский регги-исполнитель Шэгги (Орвилл Ричард Баррелл), они представят совместную программу в рамках тура "44/876".

Мероприятие состоится 14 числа в Дворце спорта, говорится на сайте Стинга.

Предпродажа билетов начнется 6 сентября и закончится в этот же день, во время нее можно будет купить не более четырех билетов в одни руки. Немного позже — 7 числа — стартует открытая продажа билетов.

Напомним, Стинг выступил в Киеве 6 октября 2017 года в Дворце спорта, он прилетел в столицу 5 числа. В гримерке певец захотел видеть вазоны с цветами и длинный диван.