"Очень похожа на Шер": Светлана Лобода в мужском костюме засветилась в Москве

Светлана Лобода позировала в мужском костюме / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода посетила премьеру фильма "Кислота", которая состоялась 19 сентября в московском "Гоголь-центре". Артистка решила поддержать своего продюсера Нателлу Крапивину, которая дебютировала в роли кинопродюсера киноленты.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на которых позирует в брючном костюме-тройке, который больше напоминал мужской наряд. Образ певица дополнила туфлями на каблуке, небольшой сумочкой и неброским макияжем.

Подписчикам понравился образ Лободы, они стали сравнивать ее с известной американской певицей Шер.

"Крутая, и тут очень похожа на Шер", "Всегда на стиле", "Ретро вам идет", - оценили юзеры.

Ранее поклонники Светланы Лободы не особо оценили ее новое платье.