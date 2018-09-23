"Девушки с огнем": группа "НеАнгелы" поразила прозрачными нарядами на красной дорожке

"НеАнгелы" покрасовались в прозрачных нарядах / vikanablack/instagram

Участницы украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха и Слава Каминская появились на красной дорожке конкурса "Мисс Украина-2018".

Снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram, на нем певицы запечатлены в черных полупрозрачных платьях. Фотограф заснял так, что над головой Каминской попала в кадр корона.

"Вам не показалось. Коротко о главном", – подписала фото Каминская.

Подписчики расхвалили наряды артисток, отметив, что в таких образах они выглядят очень стильно.

"Красотки! Всегда стильные и бомбезные", "Девушки с огнем, как всегда", "Две супер секси красотки!", "Корона четко попала в кадр", "У Вики шикарнейшее платье", - расхваливали поклонники.

Ранее Вика из "НеАнгелов" показала изящную фигуру в обтягивающем платье.