Журналист предостерег 150-килограммовую модель plus-size от преждевременной смерти

22 сентября 2018, 20:58

Автор послания полагает, что лишний вес негативно отразится на здоровье девушки.

Модель любит эпатаж / Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой около 150 кг, основой своей популярности считает ее отношение к собственному телу, к чему она активно призывает и своих поклонников.

На страницах издания Daily Mail британский журналист Пирс Морган решил публично обратиться к модели, которая без стеснения демонстрирует обнаженные пышные формы.

"Дорогая Тесс. Мы не знаем друг друга. Если честно, я никогда не слышал о тебе еще несколько недель назад. А потом ты появилась на обложке Cosmopolitan в зеленом купальнике и передавала воздушный поцелуй под заголовком: "Супермодель рычит. Тесс Холлидей хочет, чтобы хейтеры поцеловали ее в задницу". Это была очень яркая, заслуживающая обсуждения обложка, так как при росте 1,6 м ты весишь более 150 килограммов", – пишет Пирс.

Журналист подчеркнул, что Холлидей страдает от ожирения, которое неизбежно приведет к негативным последствиям.

"Это не я издеваюсь над тобой из-за жира, как тут же напишет твоя армия поклонников. Это просто факт. Медицинские учреждения дают такое определение всем, кто весит на 50 килограммов больше, чем нужно, или имеет индекс массы тела 40 или больше. Это ты. Морбидное ожирение, как следует из названия, это очень серьезное заболевание. Те, кто страдает от него, подвергаются большому риску заболеваний, в том числе: диабет, высокое давление, желчные камни, остеоартрит, сердечные заболевания и рак. Другими словами, ты можешь умереть", - отметил Пирс Морган.

Холлидей
Холлидей ответила хейтерам на обложке глянца / Фото: Instagram/Тесс Холидей

Напомним, ранее фурор произвела фотосессия, когда Холлидей полностью обнажилась перед объективом фотоаппарата.

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