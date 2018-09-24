"В купальнике с декольте до области гениталий": Ани Лорак нарвалась на критику из-за откровенного наряда

Ани Лорак похвасталась фигурой в боди / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак нарвалась на критику подписчиков из-за вульгарного образа.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует в черном боди с пайетками, и пушистой белой накидке.

Фото артистки вызвало неоднозначную реакцию подписчиков: одним понравилась фигура Лорак, другие же раскритиковали ее за декольте и странный наряд.

"Старуха Лорак в купальнике с декольте до области гениталий", "Бл*, нет слов, как с*ки пораздеваются, и думают это красиво. Тошно от вас", "Красавица и умница! Чтобы себя держать в такой форме - нужно много усилий и терпения!", "В трусах как-то уже не комильфо...", "Лошадь Куек", "Какой ужас, восковая Куек. Жесть. Перо в зад, и старая курица полетит", - писали юзеры.

Ранее журналисты выяснили неожиданные и криминальные подробности об Ани Лорак.