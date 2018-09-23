Гимн армии страны-агрессора и личные пророчества: журналисты выяснили неожиданные и криминальные подробности об Ани Лорак

Журналисты выяснили неожиданные и криминальные подробности об Ани Лорак / https://www.instagram.com/anilorak/

Журналисты выяснили пикантные подробности о романе Ани Лорак, криминале в ее жизни и ждут ли украинскую певицу-"перебежчицу" в родных Черновцах.

В сюжете "Украинских сенсаций" рассказывается, как украинская звезда Ани Лорак умудряется выступать на две враждующие страны. Ее выступления для "братского народа" ставят ее в положение изгнанницы на родной земле: передвигаться приходится в тонированном внедорожнике, а интервью все чаще она дает не своим, а иностранным журналистам.

Журналисты выяснили, почему отец Каролины отрекся от дочери, а ее мать скрывается от прессы. При этом отмечается, что за отмывание армейских денег в Украине родной брат Лорак угодил в коррупционный скандал.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с в клубе с киевской светской львицей Яной Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Ранее были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы. Знакомые рассказывают, что супруг украинской певицы состоит в отношениях далеко не с одной девушкой.