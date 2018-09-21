Брат скандальной Ани Лорак "повязан" с "отжатым" у "Укроборонпрома" бизнес-проектом для армии

21 сентября 2018, 12:41

Игорь Куек значится владельцем проекта-платформы UkrARPA.

Лорак и братья
Ани Лорак и ее братья (Игорь Куек - справа от певицы) / "Комсомольская правда"

Игорь Куек, родной брат скандальной и известной постоянными гастролями по РФ украинской поп-певицы Ани Лорак (Каролины Куек), имеет крупный бизнес на госзаказах в виде платформы UkrARPA, которая занимается разработкой и созданием оружия для ВСУ.

Об этом в результате расследования узнали журналисты программы "Гроші" телеканала "1+1". По их данным, платформа UkrARPA была создана в 2016-м на базе госконцерна "Укроборонпром" − ради поиска новейших разработок вооружения и финансирования таких проектов. Причем ее создание поддержали лично Петр Порошенко.

Однако ныне платформа оформлена через частных лиц через офшорные "прокладки". Один из владельцев UkrARPA – Игорь Куек. Стало известно, что платформа не имеет никакого офиса и всю коммуникацию ведет через сайт.

На данный момент UkrARPA ведет несколько проектов, среди которых выделяются станция фильтровки и беспилотные летательные аппараты, которые уже осуществлены и профинансированы. В планах же значится еще много проектов – минометы, мобильные миноискатели и вертолеты.

Однако, как считает волонтер и руководитель подразделения "Аэроразведка" Натан Хазин, дроны-беспилотники, представленные на сайте платформы, раскритиковал. Он утверждает, что данный аппарат составлен в основном из китайских запчастей и в целом не доделан.

"Это недоработанный аппарат, на мой взгляд. Они либо не будут использоваться, или упадут в первом же полете. И скажут, ну, несовершенство, ну, недоделанные, есть еще доработать", – считает Хазин.

Однако все беспилотники UkrARPA изготавливаются за счет денег из казны Украины и "прикрыты" гостайной. Стоимость одного такого дрона – 2,5 миллионов гривен (чуть менее ста тысяч долларов США). Для нужд ВСУ их закупили уже 13 экземпляров и еще 25 экземпляров планируют приобрести.

Кроме того, эксперты утверждают, что беспилотники, собираемые с помощью этой платформы, на самом стоят намного дешевле.

"Это можно действительно создать за несколько тысяч долларов. Я в свое время "летала" на дронах, которые полностью покрывали до 30 километров расстояния, и стоимость их измерялась в 3-4-5 тысяч долларов", − заявила руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

К слову, среди владельцев сайта UkrARPA значатся Денис Гурак, Дмитро Ружицкий, Дмитрий Шестаков, Тарас Яременко. По данным журналистов, ранее все они работали в "Укроборонпроме" и, по факту, параллельно занимались частным бизнесом. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Укроборонпроме" рассказали, какую новую военную технику покажут на параде ко Дню Независимости.

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Ани Лорак беспилотник Укроборонпром 1+1 Гроші сайт дрон госзаказ
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