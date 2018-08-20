В Украине показали разработки боевого дрона-камикадзе "Демон": опубликованы фото

20 августа 2018, 02:18

Разработчики уверяют, что устройство может наносить точечные удары по противнику.

  • Беспилотник "Демон" Фото: Facebook/Юрий Касьянов
  • Беспилотник "Демон" Фото: Facebook/Юрий Касьянов
  • Беспилотник "Демон" Фото: Facebook/Юрий Касьянов
  • Беспилотник "Демон" Фото: Facebook/Юрий Касьянов
  • Беспилотник "Демон" Фото: Facebook/Юрий Касьянов

Известный волонтер Юрий Касьянов рассказал о новейшей разработке беспилотника под названием "Демон" производства украинской компании "Матрица технологий".

"Вооруженный гранатомётом, аппарат предназначен для нанесения внезапных точных ударов по бронетехнике, огневым точкам, средствам ПВО, штабам противника на расстоянии до 10 км. Управление - ручное (пока ручное, будет полуавтоматическое) оператором по видеоканалу с передачей сигнала через воздушный ретранслятор на базе коптера "Химера", - написал Касьянов в Facebook.

Отмечается, что дрон может нести до двух гранатометов РПГ-22/26, также на него можно установить гранатомет РПГ-7, стрелковое вооружение или бомбы весом до пяти килограмм.

Беспилотник способен поражать огневые точки на расстоянии до 20 километров. Его уникальной способностью является возможность доставлять боевую часть массой до 4 килограмм на расстояние работы ракетного комплекса "Точка-У" — 90 километров.

Напомним, украинские военные разведчики "на камеру" рассказали, как в их работе им в зоне проведения ООС помогают современные коптеры-беспилотники.

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Украина беспилотник дрон разработка Юрий Касьянов
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