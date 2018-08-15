"Полетим к боевикам". Разведчики показали на видео, как вооют с боевиками с помошью беспилотника

Украинские беспилотники. Иллюстративное фото / "РБК-Украина"

Украинские военные разведчики «на камеру» рассказали, как в их работе им в зоне проведения ООС помогают современные коптеры-беспилотники.

Однако бойцы вынуждены признать: часто "крылатых помощников" теряют.

Соответствующий видеоролик был опубликован на официальной странице фонда «Вернись живим» в социальной сети Facebook. Рассказ о работе разведчиков поделился один из таких бойцов ВСУ — оператор беспилотников одной из 72-й бригады с позывным «Сильвер».

«Купил новые акумы (аккумуляторы – «Главред») к коптеру, новую прошивку поставил. Теперь радиус полета в три раза больше. Винты новые поставил, менее шумные", — заявил он.

«Ночью придет Сильвер с коптером, слетаем к боевикам, посмотрим, что там. Потому что в последнее время ночью слышно, как по их позициям носятся "бэхи" (бронетранспортеры - "Главред"), — продолжил рассказ командир одной из рот 72-й бригады с позывным «Левша».

После наступления темноты разведчики отправились к линии — "пределу контролируемой Украиной территории".

Всего несколько минут разведчикам понадобилось, чтобы настроить беспилотник и запустить его в небо. Затем на небольшом экране планшета они начали осматривать позиции боевиков. Однако вскоре те заметили украинский коптер и немедленно скрылись в блиндаже. После чего по беспилотнику из пулемета открыли огонь.

Напомним, ранее украинские рассказали, из-за чего паникуют боевики "ДНР".