Боевые действия и потери. Враг пытался ослабить оборонительные рубежи воинов ООС

В понедельник, 11 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, пытались ослабить оборонительные рубежи украинских воинов.

Защитники Украины открывали ответный огонь и не позволяли противнику улучшить тактическое положение, во время боевых действия ранены трое воинов, по данным разведки, уничтожены два террориста, а три — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, на Луганском направлении враг пытался ослабить оборонительные рубежи воинов в районе Новотошковского, на Горловском ОС вели активную оборону у Троицкого и Светлодарска, а на Донецком — возле Авдеевки и Песков.

"Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино", — отмечается в сообщении.

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.