Украинские разведчики рассказали, из-за чего паникуют боевики "ДНР"

Сотрудники военной разведки ВСУ достоверно установили, что на донецком направлении в зоне проведения ООС боевики концентрируют технику во временно оккупированной Горловке, но испытывают большие проблемы с личным составом.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ТСН". По данным разведчиков, временно оккупированная Горловка (большой промышленный населенный пункт) имеет для боевиков стратегическое значение.

"Они здесь концентрируют очень большое количество техники. Они сами прекрасно понимают: если мы возьмем Горловку, то мы уже возьмем весь Донецк", − заявил командир одного из подразделений ВСУ с позывным "Банкир".

Кроме того, разведка имеет достоверные сведения, что желающих воевать в составе группировки стало заметно.

"Когда они на каком-то там псевдопатриотизме воевали, выступали. Сейчас не видно тех псевдопатриотов, они разочаровались в нынешней власти, которая находится. У них чрезвычайные проблемы и с комплектацией, и с личным составом", - заявил офицер ВСУ.

Напомним, ранее разведчики установили, что боевики группировки "ДНР" утопили танк, а также назвали потери террористов на Донбассе.