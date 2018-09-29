Без мужа, но с огромным тортом: Лорак показала, как отметила юбилей

Ани Лорак показала, как отметила день рождения / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свой юбилей – 40 лет, показала свой праздничный торт.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимками огромного торта в виде люстры с табличкой "Diva" московского кондитера Рената Агмазова, который специализируется на тортах для знаменитостей.

"Ни один мой праздник не обходится без сладкого чуда от @renat_agzamov. Это всегда не просто десерт, а произведение искусства!", - написала артистка.

Поклонников кондитерское изделие восхитило, однако они заметили, что певица присутствовала на празднике без своего супруга – Мурата Налчаджиоглу.

"Попа-то потом в дверь не пролезет", "Без мужа одинокие фото", "Ренат Агзамов - волшебник", "Жаль, конечно, что в такие моменты нету с тобой рядом Мурата", - писали юзеры.

Ранее специалисты оценили изменения во внешности Ани Лорак.