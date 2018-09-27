Ани Лорак – 40: лучшие хиты и клипы певицы

Ани Лорак отмечает 40-летие / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, 27 сентября празднует свой юбилей – 40 лет.

Каролина с 4 лет хотела стать певицей, она участвовала в многочисленных конкурсах, а в 14 лет победила на фестивале "Первоцвет". Там ее заметил продюсер Юрий Фалеса, и подписал с ней контракт (в 1992 году).

Каролина стала известной как Ани Лорак в марте 1995 года.

В 1996 году вышел первый альбом Ани "Хочу летать", с тех пор певицы выпустила еще более 10 альбомов, и 100 синглов на украинском, российском и английском языках, многие из которых стали хитами.

В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины.

Самые известные песни

1. "Полуднева спека" (2001)

Одной из первых песен, которая принесла успех Лорак, стала композиция "Полуднева спека" из альбома "Там, де ти є". Съемки проходили на улицах Ялты и на пляже Симеиза в июне 2001 года. Название клипа полностью соответствует всему, что происходило перед камерами – съемочная группа работала при 40-градусной жаре.

Основной сюжет клипа режиссер Семен Горов и оператор Алексей Степанов решили связать с романтической историей "Алые Паруса".

2. "Мрій про мене" (2003)

Известность Ани Лорак принесли украиноязычные песни и альбомы, так, трек "Мрій про мене" вошел в шестой альбом певицы "REMIX Мрій про мене".

3. "Три звичних слова" (2004)

Альбом 2004 года под названием "Ани Лорак" получил статус "золотого". Песня из него "Три звичних слова" признана лучшей песней 2004 года, а Лорак признана лучшей певицей 2004 года.

4. "С первого взгляда" (2007)

Трек вошел в десятый альбом певицы "15", названный в честь 15-летия Лорак на сцене. за эту песню она получила "Золотой граммофон", и была номинирована на премию Муз-ТВ.

5. "Для тебя" (2011)

В 2011 году вышел сингл "Для тебя", который стал настоящим хитом. За этот трек Лорак получила премии "Песня года" и "Двадцатка лучших песен".



Зрелищные клипы

1.Григорий Лепс и Ани Лорак – "Зеркала" (2014)

2. "Оранжевые сны" (2013)

3. "Удержи мое сердце" (2016)

4. "Новый бывший" (2017)

5. Сумасшедшая (2018)

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