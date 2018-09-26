Ани Лорак после измены мужа рассказала, как нужно правильно строить отношения

Ани Лорак дала советы, как выбрать мужа / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которой изменил муж с киевлянкой Яной Беляевой, поделилась советами, как не нужно выстраивать отношения.

По мнению 39-летней звезды, выбирать партнера нужно ответственно, ведь среди принцев на белом коне есть очень много "незрелых мужчин", передает "СтарХит".

"Есть очень много незрелых мужчин. Что это означает? Ему может быть и 40 лет, но он так и не созрел к таким отношениям, где надо отдавать, так как хочет только брать", - рассказала Лорак.

Исполнительница советует девушкам не ждать предложения руки и сердца от мужчины, а самой проявить инициативу.

"Я думаю, если женщина хочет быть с мужчиной и дала ему об этом понять, а он не готов, тогда надо прощаться. Потому, что чуда не случится. Это просто не ваш мужчина", - уверяет певица.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / instagram.com/anilorak

Кроме того, замужняя Лорак поделилась хитростями, как стоит вестя себя, уже будучи в отношениях.

"Надо флиртовать с мужем, кокетничать, соблазнять его. Вы же уже знаете, как это делать? У вас же это когда-то получилось уже", - посоветовала Лорак.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с в клубе с киевской светской львицей Яной Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Также были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы. Знакомые рассказывают, что супруг украинской певицы состоит в отношениях далеко не с одной девушкой.

Ранее Ани Лорак покрасовалась в платье с обнаженными плечами.