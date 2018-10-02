"На Притулу похож": Ольга Фреймут показала селфи с мужем

На снимке ведущая позировала без макияжа.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила поклонников фото со своим супругом Владимиром Локотко.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась селфи, на котором она позирует без макияжа с мужем.
Поклонники неоднозначно отреагировали на снимок: одни посчитали, что Локотко похож на Ведущего Сергея Притулу, другие же "прошлись" по внешности Фреймут.
"Чем-то похож на Притулу", "На Притулу похож", "Оля, ну синяки можно замазать", "А вы похожи", - считают поклонники.
Ранее Ольга Фреймут ужаснула фанатов внешностью без макияжа.