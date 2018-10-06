Светлана Лобода развеселила фанатов забавным выражением лица

Светлана Лобода показала забавное фото / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с фанатами новым снимком.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в красном блестящем комбинезоне и огромной шляпе.

"Хочешь иметь то, чего никогда не имел, придется делать то, чего никогда не делал", - подписала фото Лобода.

Подписчики заметили, что певица на фото, по всей видимости, убирала волосы с губ, и ее лицо застыло в забавном выражении.

"Очень иронично", "Забавное фото, это специально так?", "Огонь образ!", "Вы просто божественно красивая. Каждый раз любуюсь вашими фото, настоящий идеал красоты и утонченности", "Да, полностью согласен. Уже пытаюсь делать", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода похвасталась пышным бюстом в нижнем белье.