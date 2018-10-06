Светлана Лобода развеселила фанатов забавным выражением лица

Певица порадовала фанатов новым фото.
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с фанатами новым снимком.
На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в красном блестящем комбинезоне и огромной шляпе.
"Хочешь иметь то, чего никогда не имел, придется делать то, чего никогда не делал", - подписала фото Лобода.
Подписчики заметили, что певица на фото, по всей видимости, убирала волосы с губ, и ее лицо застыло в забавном выражении.
"Очень иронично", "Забавное фото, это специально так?", "Огонь образ!", "Вы просто божественно красивая. Каждый раз любуюсь вашими фото, настоящий идеал красоты и утонченности", "Да, полностью согласен. Уже пытаюсь делать", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода похвасталась пышным бюстом в нижнем белье.