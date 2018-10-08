"Лоболепс": Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом

8 октября 2018, 12:58

Певица показала, как готовится к шоу.

Светлана Лобода
Светлана Лобода показала забавное видео / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода поделилась новым видео, в котором ее образ очень напомнил фанатам российского певца Григория Лепса.

На своей странице в Instagram певица опубликовала ролик, на котором позирует в черных очках, черных штанах и оверсайз футболке, и невнятно поет.

"Готовим шоу", - подписала забавное видео певица.

Мнение подписчиков разделилось: одни назвали Лободу не гламурной, и настоящей, другие же сравнили ее с Лепсом.

"Лоболепс", "Оззи Осборн, "На Лепса похожа", "Такая уютная, не гламурная", "Обожаю твой смех", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода развеселила фанатов забавным выражением лица.

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Светлана Лобода
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