"Фигасе, левитация": Светлана Лобода в необычной позе показала "фак"

Артистку обвинили в сатанизме из-за положения ног на снимке.
Украинская певица Светлана Лобода шокировала фанатов новым фото.
На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прыжке, показывая правой рукой неприличный жест.
"Хлеба и зрелищ", - подписала снимок артистка.
Фанаты сравнили положение певицы на фото с позой Бафомета - это мифическое существо, которое является символом сатанизма.
"Сатанистка. Впрочем, как и все", "Поза Бафомета, Светлана, и вы туда же", "Правой рукой показала фак?", "Фурия", "Фигасе, левитация", "Вы правой рукой фак показываете!", - заметили юзеры.
Ранее Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом – она примерила похожие очки, и села в странную позу.