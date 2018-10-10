"Фигасе, левитация": Светлана Лобода в необычной позе показала "фак"

Светлана Лобода показала необычное фото / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода шокировала фанатов новым фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прыжке, показывая правой рукой неприличный жест.

"Хлеба и зрелищ", - подписала снимок артистка.

Фанаты сравнили положение певицы на фото с позой Бафомета - это мифическое существо, которое является символом сатанизма.

"Сатанистка. Впрочем, как и все", "Поза Бафомета, Светлана, и вы туда же", "Правой рукой показала фак?", "Фурия", "Фигасе, левитация", "Вы правой рукой фак показываете!", - заметили юзеры.

Ранее Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом – она примерила похожие очки, и села в странную позу.