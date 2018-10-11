"Киркоров в юбке": Ани Лорак появилась в эпатажном наряде

Ани Лорак покрасовалась в необычной наряде / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая разводится со своим мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, вызвала жаркие обсуждения под последним фото.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует в необычном платье с перьями и глазами. Певица предложила фанатом угадать, кем вдохновлен ее образ.

Подписчики стали предлагать разные варианты, порой забавные, но основной выбор фанатов пал на Филиппа Киркорова.

"Горынычем, из мультика 3 богатыря", "Киркоров в юбке. Один почерк эпатажа....", "Изменой мужа "смотри в оба", "Костюм-креветка", "Перья от Киркорова", "Киркоров. Из-за перьев, первая мысль!", - писали юзеры.

Ранее на Ани Лорак под фото с дочкой накинулись после новости о разводе.