"Не отдай меня": Светлана Лобода заинтриговала фанатов загадочным обращением

Светлана Лобода поделилась новым фото / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в белом наряде, словно уходя от камеры.

"Не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть", - процитировала Лобода слова известной российской поэтессы Веры Полозковой.

Подписчики расхвалили фото, и оставили певице множество комплиментов.

"Дьявольски красивая", "Хочется все время посмотреть на Свету. Женщина огонь", "Какая же вы роскошная!", - хвалили юзеры.

Ранее Светлана Лобода в необычной позе показала "фак".