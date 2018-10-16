Светлана Лобода покорила фанатов фото без макияжа

Светлана Лобода показала лицо без макияжа / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников внешностью без макияжа.

На своей странице в Instagram певица опубликовала пару фото, на которых она запечатлена без косметики.

Подписчики восхитились естественной красотой певицы, отметив, что ей очень идет без концертного макияжа.

"Ты такая красивая без макияжа", "Очень красиво волосы сделали", "Света, как вам хорошо без макияжа! И без этих стрелок концертных больших! Такая прям хорошенькая", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода опубликовала селфи для мужчины.