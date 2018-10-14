"For you": Светлана Лобода опубликовала селфи для мужчины

Светлана Лобода опубликовала фото для знакомого мужчины / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть селфи, сделанное для знакомого ей мужчины.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов оно собрало более 57 тысяч лайков.

"… сегодня (в субботу, 13 октября, — Ред.) ты сказал мне, что идет мне грусть...", — написала исполнительница и добавила хэштеги #foryou, #впреддверии.

Светлана Лобода опубликовала фото для знакомого мужчины / Скриншот с instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.