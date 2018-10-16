"Просто взрыв": Светлана Лобода покорила фанатов откровенным видео

Певица взбудоражила фантазию поклонников сексуальными нарядами.
Украинская певица Светлана Лобода восхитила фанатов пикантным видео и фото.
На своей странице в Instagram и в Insta-сториз певица опубликовала ролик, на котором сексуально двигается, и платье с глубоким декольте едва удерживает ее пышную грудь.
"Недостаточно нарушать законы. Ты достаточно должен быть силен, чтобы установить свои", - написала артистка.
Подписчики восхитились видео, оставив певице десятки комплиментов.
"Роскошная женщина!", "Ну, что же Вы творите, Светлана!", "Просто взрыв", "Какая идеальная", - восхищались поклонники.
Ранее Светлана Лобода покорила фанатов фото без макияжа.