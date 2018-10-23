"Эрекция сразу": Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте

Анна Седокова похвасталась пышным бюстом / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова засветила пышную грудь в вечернем платье.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует с актером и певцом Александром Реввой и генеральным директором телеканала "МузТВ" Арманом Давлетяровым.

"На этом фото мы словно сицилийская мафия, но это не правда. Мы не из Сицилии. С Днем Рождения, любимый "МузТВ"!", - написала певица.

Поклонники обратили внимание на роскошное черное платье певицы, которое подчеркивало ее грудь экстремальным вырезом.

"Сейчас шары вывалятся", "Ох, какое платье!", "Простите, Анна... Но эрекция сразу... Зона декольте, зацеловал бы", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова из-за любви к мучному набрала вес.