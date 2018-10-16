"Спагетти, пельмешки и булочки": Анна Седокова из-за любви к мучному набрала вес

Анна Седокова пожаловалась, что набрала вес / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова пожаловалась, что набрала вес.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она сидит за столом с бокалом вина в руке, поедая пасту. Певица рассказала, что поправилась на 6 килограмм из-за любви к мучному.

"Я постоянно в зале и регулярные физические нагрузки всегда помогали мне избежать за них наказания. Но решив приобрести домой весы, моя жизнь неделю назад кардинально изменилась. На экране была показана цифра на 6 кг больше той, от которой я собиралась худеть", - рассказала певица.

Седокова призналась, что на ней не застегнулись три пары джинсов, поэтому она садится на диету, и будет голодать полностью один день.

"Итак, сегодня у меня важный день. Впервые в своей жизни я попробую провести его без мучного и без сахара. Еще я решила провести один день пологостью голодая, 24 часа", - сказал артистка.

Однако, подписчики посоветовали певице не голодать, а правильно питаться, исключив мучное и сладкое из рациона.

"Самый грамотный вариант-составить сбалансированный рацион (не путать с жестким меню!) и кайфовать дальше", "Не нужно голодать. Будет страдать кожа. Волосы и ногти", "У организма может быть стресс!", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова покрасовалась в экстравагантном образе.