"Под Лободу косит": Анна Седокова‏ покрасовалась в экстравагантном образе

Анна Седокова сфотографировалась в экстравагантном образе / instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова‏ выложила в Сеть селфи, на котором запечатлена в облегающем наряде золотого цвета, в надетой поверх шубе и в солнцезащитных очках.

Снимок в экстравагантном образе был сделан на Сардинии, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница позировала в лифте, фото за 18 часов собрало более 42 тысяч лайков.

"Эта фотография как нельзя лучше экранизирует мою жизнь. Я в золотом костюме, в мехах и с красным чемоданом выдвигаюсь на концерт и сразу после — на Сардинию", — подписала снимок Седокова‏.

Читайте такжеСверкнула грудью: Анна Седокова показала постельное фотоФото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Под Свету Лободу (украинская певица — Ред.) косит, этим все сказано", — поделился мнением dr.vl_metisse.

"Как это развидеть, теперь ночью кошмары сниться будут", — написала nastya.iv2018. "Божеее... блестящая одежда, шуба — на курорте ничего не поможет... Анна, вы все равно страшная!", — считает petrova.o1147.

Анна Седокова сфотографировалась в экстравагантном образе / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова поделилась в соцсети, что 29 сентября у нее был один из худших концертов в жизни. Певица сообщила, что выступала на корпоративе, а потом лежала и ревела в номере час.