"Не лебедь, а бронетранспортер": в Сети раскритиковали танец Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова показала видео танца и нарвалась на критику / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть видео, на котором запечатлено, как она танцует партию лебедя.

Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Лебедь. Сен-Санс (французский композитор Шарль-Камиль Сен-Санс — Ред.). Для меня зачастую репетиция в солнечной, тихой и красивой атмосфере равносильна медитации…", — подписала видео Волочкова.

Ролик подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ну это же не лебедь, а бронетранспортер!!!...", — считает tati7028.

"Танец Анастасии напоминает греблю пловца…", — поделилась мнением krasilanna2012. "Лебедь, как солдат топчется", — написала uhnotat2000.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова в соцсети выложила видео с салона после стрижки. Балерина рассказала, что сняла наращенные волосы и потеряла при этом большую часть своих.