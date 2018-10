"Не лебедь, а бронетранспортер": в Сети раскритиковали танец Анастасии Волочковой

Лебедь. Сен-Санс. Для меня зачастую, репетиция в солнечной , тихой и красивой атмосфере равносильна медитации..?? Это такое счастье-быть преданной искусству танца, любимому делу, и исполнять его профессионально.?? Как важно сохранять человеческую верность друг другу, прежде всего...?? @goldenlion.club #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Oct 25, 2018 at 10:16am PDT