"Не лебедь, а бронетранспортер": в Сети раскритиковали танец Анастасии Волочковой

Балерина отметила, что для нее зачастую репетиция в солнечной, тихой и красивой атмосфере равносильна медитации.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть видео, на котором запечатлено, как она танцует партию лебедя.
Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.
"Лебедь. Сен-Санс (французский композитор Шарль-Камиль Сен-Санс — Ред.). Для меня зачастую репетиция в солнечной, тихой и красивой атмосфере равносильна медитации…", — подписала видео Волочкова.
Ролик подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ну это же не лебедь, а бронетранспортер!!!...", — считает tati7028.
"Танец Анастасии напоминает греблю пловца…", — поделилась мнением krasilanna2012. "Лебедь, как солдат топчется", — написала uhnotat2000.
Лебедь. Сен-Санс. Для меня зачастую, репетиция в солнечной , тихой и красивой атмосфере равносильна медитации..?? Это такое счастье-быть преданной искусству танца, любимому делу, и исполнять его профессионально.?? Как важно сохранять человеческую верность друг другу, прежде всего...?? @goldenlion.club #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова в соцсети выложила видео с салона после стрижки. Балерина рассказала, что сняла наращенные волосы и потеряла при этом большую часть своих.