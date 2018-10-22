"Совсем волос не осталось": Анастасия Волочкова шокировала новой прической

Анастасия Волочкова показала новую стрижку / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова ужаснула фанатов своим внешним видом.

Знаменитость на своей странице в Instagram выложила видео с салона после стрижки. Балерина рассказала о том, что сняла наращенные волосы, но потеряла большую часть своих волос. Теперь у Волочковой короткая стрижка "с тремя волосинками", как считают поклонники.

"Кто же на такие волосы делает стрижку с филировкой! И так истонченные, а теперь концы совсем лысые", "Вообще волос не осталось... такая рвань", "Ужасно! Как под огонь попала, что успела, то спасла", "Совсем волос не осталось, Настя", - критиковали юзеры.

Однако, нашлись и те, кому прическа балерины понравилась.

"Очень даже неплохо! Красивая и как совсем молодая девушка получилась!", "Очень помолодела и посвежела! Круто!", "Отличная стрижка, к лицу", - хвалили поклонники.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова наживается на болезни отца.