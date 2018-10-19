"Какая циничная бабенка": Анастасия Волочкова наживается на болезни отца

Поклонники считают, что балерина спекулирует больным папой.
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова возмутила Сеть своим бесстыжим поступком.
Знаменитость на своей странице в Instagram часто рекламирует разные услуги, и товары, однако в этот раз, считают фанаты, она перешла черту.
Балерина в последнем посте рассказала о болезни отца, и прорекламировала компанию, которая изготавливает диваны на заказ.
Фанаты считают, что балерина нарочно спекулирует, и наживается на болезни отца, ведь реклама в ее аккаунте – платная.
"Какая циничная бабенка. Рекламой дивана занята, и папу приплела", "Шибанутая на всю грязную голову... больше нечего сказать... сплошное лицемерие...", "Жаль вас. Совсем мозг исчез. У вас шизофрения, обратитесь к специалистам. Пока не поздно. Не позорьте отца", "И про папу мельком, главное привязала его к рекламе диванов", "При чем тут больной папа и рекламы диваны?", - возмущались юзеры.
Жизнь продолжается. Я не смогла отложить визит в родной город. Мой папа очень болен...? И мне известно, как это быть на грани... И я хочу скрасить ему жизнь. К сожалению, кроме меня это сделать некому.. Спасибо добрым людям, протягивающим руку помощи и поддержки! ?? Компания @fluffypuffy.ru изготавливает диваны на заказ. И для больных людей тоже. Всему коллективу сердечное спасибо! А какой диван выбрали вы? Из этих двух. А мы пока выбираем расцветку, подходящую под новый дизайн квартиры, в которой будет жить папа.?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #диваны #папа #питер
Ранее Анастасия Волочкова показала упражнение, и нарвалась на критику.