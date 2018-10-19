"Какая циничная бабенка": Анастасия Волочкова наживается на болезни отца

19 октября 2018, 16:02

Поклонники считают, что балерина спекулирует больным папой.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова рассказала о болезни отца / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова возмутила Сеть своим бесстыжим поступком.

Знаменитость на своей странице в Instagram часто рекламирует разные услуги, и товары, однако в этот раз, считают фанаты, она перешла черту.

Балерина в последнем посте рассказала о болезни отца, и прорекламировала компанию, которая изготавливает диваны на заказ.

Фанаты считают, что балерина нарочно спекулирует, и наживается на болезни отца, ведь реклама в ее аккаунте – платная.

"Какая циничная бабенка. Рекламой дивана занята, и папу приплела", "Шибанутая на всю грязную голову... больше нечего сказать... сплошное лицемерие...", "Жаль вас. Совсем мозг исчез. У вас шизофрения, обратитесь к специалистам. Пока не поздно. Не позорьте отца", "И про папу мельком, главное привязала его к рекламе диванов", "При чем тут больной папа и рекламы диваны?", - возмущались юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова показала упражнение, и нарвалась на критику.

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Анастасия Волочкова
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