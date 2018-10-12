"Корсет и так как у мужиков": Анастасия Волочкова показала упражнение, и нарвалась на критику

Балерина показала, как качает пресс.
42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась видео, на котором она показала упражнение на укрепление мышечного корсета спины.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась роликом, на котором она в спортзале показывает, как правильно делать это упражнение.
"Эффективное упражнение на укрепление корсета", - подписала ролик балерина.
Однако, подписчики балерины не оценили ее совет, и призвали не делать такое упражнение, ведь "корсет и так как у мужиков".
"Что за Камасутра?", "Она и спит в пуантах? Ну кто в спортзале в пуантах занимается? На кроссовки не хватает, что ли?", "Такая грузная, тучная все на пуантах скачет", "Куда уж больше укреплять корсет-то? Он и так как у мужиков", - писали юзеры.
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