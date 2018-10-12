"Корсет и так как у мужиков": Анастасия Волочкова показала упражнение, и нарвалась на критику

Волочкова показала упражнения для пресса / instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась видео, на котором она показала упражнение на укрепление мышечного корсета спины.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась роликом, на котором она в спортзале показывает, как правильно делать это упражнение.

"Эффективное упражнение на укрепление корсета", - подписала ролик балерина.

Однако, подписчики балерины не оценили ее совет, и призвали не делать такое упражнение, ведь "корсет и так как у мужиков".

"Что за Камасутра?", "Она и спит в пуантах? Ну кто в спортзале в пуантах занимается? На кроссовки не хватает, что ли?", "Такая грузная, тучная все на пуантах скачет", "Куда уж больше укреплять корсет-то? Он и так как у мужиков", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова в вульгарной позе показала сокровенное.