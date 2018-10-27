"Не лицо, а маска": в Сети разнесли фото Ани Лорак в летнем костюме

Ани Лорак показала фото в летнем костюме и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в пиджаке и в шортах.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 70 тысяч лайков.

На фото исполнительница позирует с распущенными волосами в летнем деловом костюме синего цвета.

"Жизнь в формате 24/7…", — подписала снимок певица.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "… Действительно, не лицо, а маска, чем-то напоминает Майкла Джексона (американский певец Майкл Джексон, умер в 2009-м — Ред.)", — поделилась мнением iisovadinara4.

"Что-то даже сама на себя не похожа", — считает yarmyhametova. "Вы очень некрасивые стали", — считает arsenshokarev867.

Ани Лорак показала фото в летнем костюме и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.