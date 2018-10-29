Младше на 11 лет: Анна Седокова закрутила роман с хоккеистом

Анна Седокова рассказала о новом возлюбленном / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова закрутила новый роман.

В окружении 35-летней певицы считают, что ее новым избранником стал хоккеист московского клуба "Динамо" 24-летний Андрей Миронов, передает "СтарХит"

"Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень", - сообщила певица.

Молодой человек играет на позиции защитника и является довольно перспективным игроком. Миронов - блондин с голубыми глазами при росте 189 сантиметров он весит 85 килограмм.

Миронов по всем параметрам идеально подходит певице – ведь она признавалась, что не собирается встречаться с женатыми мужчинами, даже несмотря на то, что свободных кандидатов в ее возрасте найти все труднее.

"Конечно, все меняется. Сейчас сложно найти пару. Это в 18 все парни свободны, а когда тебе 35. Как правило, мужчины в этом возрасте уже с определенным багажом: кто-то женат, кто-то недоволен своей жизнью", — говорила Седокова.

Ранее Анна Седокова покрасовалась в соблазнительном наряде.