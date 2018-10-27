Анна Седокова покрасовалась в соблазнительном наряде

Анна Седокова показала глубокое декольте / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась фигурой на светском мероприятии.

На 22-ом дне рождения российского телеканала "МУЗ-ТВ", который проходил в Кремле, певица появилась в коротком серебряном топе, кожаных брюках, черной куртке с вышивкой и черных босоножках.

Свой образ певица дополнила ярким макияжем, легкой укладкой и серьгами-кольцами.

Анна Седокова похвасталась стильным нарядом / https://sobesednik.ru

Ранее Анна Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото своей груди.