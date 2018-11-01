Легендарный российский певец стал отцом в 68 лет

Александр Градский и Марина Коташенко / Вокруг ТВ

Легендарный российский певец и композитор, "дедушка русского рока" Александр Градский стал отцом уже в четвертый раз.

Такое сообщение опубликовал портал "КП". По данным, сын родился в гражданском браке Градского с Мариной Коташенко (которая моложе певца на 31 года).

Родители назвали мальчика. Иваном. Сам Градский, к слову, готовится к празднованию своего 69-летия (которое пройдет 3 ноября).

Певец и его гражданская супруг уже воспитывают ребенка − четырехлетнего Александра. Кроме того, у Градского есть двое взрослых детей от третьего брака — 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Градский получил премию от канала "Муз-ТВ".