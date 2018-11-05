В Сети появилось первое фото легендарных Spice Girls после воссоединения

Spice Girls после реюнинона / The Sun

Известный британский таблоид The Sun сделал достоянием общественности первый снимок легендарного женского поп-коллектива Spice Girls, сделанный сразу после решения об их воссоединении и концертном турне по Великобритании.

На снимке присутствуют Джери Холлиуэлл, Мелани Си, Эмма Бантон и Мелани Браун. К слову, певицы четко проигнорировали свой прежний имидж и предстали в гораздо более строгом имидже.

К слову, пятая участница Виктория Адамс-Бэкхем (супруга легендарного футболиста Дэвида Бэкхема) категорически отказалась участвовать в реюнион-туре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что участница легендарных Spice Girls побаловала поклонников.