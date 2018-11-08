"Глаз не оторвать!": внучка Софии Ротару заинтриговала отчетом до появления дебютной песни

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно отметила 17-летие, решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой.

Девушка на своей странице в Instagram создала отчет – она каждый день выкладывает снимок из фотосессии, напоминая, сколько дней осталось до ее дебюта. На фото Соня предстает в разных образах, но их обьединяет одно – куртка-бомбер, спущенная с плеч, которая лишь слегка прикрывает грудь.

По словам Сони, известная бабушка одобрила ее песню.

"Брат нашел музыку — ее написал парень в Лос-Анджелесе, текст написал парень из Австралии. Мы это все собрали и записали в Киеве. Толя, мой брат, был продюсером этого всего проекта. Сейчас готовим обложку", — рассказала Евдокименко.

Подписчики не скупились на комплименты, отметив, что девушка очень похожа на звездную бабушку.

"Красавица! Роскошная", "Глаз не оторвать!", "Вылитая София Михайловна", "Какие красивые черты лица!", - расхваливали юзеры.

Ранее Соня Евдокименко поразила сеть стройными ногами.