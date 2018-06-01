Внучка Софии Ротару отметила 17-летие, и получила поздравления от Аллы Пугачевой

Соня Евдокименко позировала на фото в окружении воздушных шариков.
Внучка украинской певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко отметила 17-летие.
Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали несколько тысяч лайков.
На фото родственница исполнительницы позирует в окружении воздушных шариков, среди которых есть цифра 17, а также с праздничной выпечкой.
Девушку в сети поздравила ее звездная бабушка.
"Солнышко мое! С днем рождения", - написала София Ротару и опубликовала фото внучки.
Поздравления внучка знаменитости получила и от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.
Ранее внучка Софии Ротару позировала в нежном наряде.