Внучка Софии Ротару отметила 17-летие, и получила поздравления от Аллы Пугачевой

Внучка украинской певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко отметила 17-летие.

Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали несколько тысяч лайков.

На фото родственница исполнительницы позирует в окружении воздушных шариков, среди которых есть цифра 17, а также с праздничной выпечкой.

Девушку в сети поздравила ее звездная бабушка.

"Солнышко мое! С днем рождения", - написала София Ротару и опубликовала фото внучки.

Поздравления внучка знаменитости получила и от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Ранее внучка Софии Ротару позировала в нежном наряде.