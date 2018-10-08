Внучка Софии Ротару поразила сеть стройными ногами

Девушка покрасовалась в стильных образах.
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно отметила 17-летие, восхитила поклонников недавними фото.
Начинающая модель опубликовала в Instagram с парижской Недели моды, где Соня побывала в качестве гостьи.
Девушка примерила несколько образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги.
"Восхитительная", "Сколько легкости в этой позе, и обаяния в одной улыбке!", "С каждым днем все краше и профессиональнее!", "София,какая же вы красавица!", - писали юзеры.
Ранее Соня Евдокименко поразила поклонников повседневным образом.